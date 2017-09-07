В Камбарке семьи бывших работников завода по уничтожению химоружия хотят выставить на улицу

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: Moyaokruga.ru фото: Moyaokruga.ru

По словам женщины, в квартире, предоставленной ее супругу как участнику программы уничтожения химического оружия, она проживает 11 лет с четырьмя несовершеннолетними детьми. Сейчас ей начали приходить письма с требованием освободить помещение. "Согласно программе, после уничтожения химоружия весь жилой фонд, который был построен для камбарского населения, должен быть передан местной муниципальной власти. До сей поры дождаться этого мы не можем. Приходят письма от командования части о выселении. Буквально на днях приходило письмо с требованием выселиться в 10-дневный срок. То есть первого сентября я и мои четверо несовершеннолетних детей должны были выйти на улицу с чемоданами", - сказала Наталья.Глава Камбарского района Александр Поддубский сообщил, что он в курсе проблемы, и пояснил, что командиру местной военной части выписали прокурорское представление привести в порядок и в соответствии с законом вопрос о регистрации площадей 18 квартир. "Жильцы боятся, что сейчас у них в контрактах есть то, что они не временно там зарегистрированы, на период работы объекта УХО - просто зарегистрированы. Они боятся, что, если они снова заключат новый контракт, там будет стоять временная регистрация, поэтому их оттуда сразу уберут", - сказал Поддубский. Он также добавил, что уже переговорил с начальником части и они решили "взять паузу" до 2018 года. "Нам необходимо определиться с дальнейшей схемой действий, обсудить это с министром обороны, министерством промышленности и торговли, как дальше будет - я сейчас пока не могу сказать", - уточнил глава Камбарского района.