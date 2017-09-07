За угон двух автомобилей и девяти велосипедов ижевчанину грозит до 5 лет заключения

Опубликована: Сегодня 10:17



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С лестничных площадок он похищал велосипеды, причем большинство из них были пристегнуты специальным противоугонным тросом, однако злоумышленника это не останавливало. Добычу ижевчанин разбирал и продавал. Сумма ущерба составила 78 тыс рублей. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам.Также правоохранители доказали причастность обвиняемого к совершению 2 угонов. В автомобили тот проникал путем разбития стекла. Задержали злодея благодаря бдительности граждан. Автомобили возвращены владельцам.На сегодняшний день уголовное дело по 11 преступным эпизодам направлено в суд. Приговора обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.