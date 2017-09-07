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За угон двух автомобилей и девяти велосипедов ижевчанину грозит до 5 лет заключения
Опубликована: Сегодня 10:17 Вскоре в Ижевске будет рассматриваться уголовное дело 25-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в краже 9 велосипедов и угоне 2 автомобилей. С августа 2016 года по июль 2017 года в ночное время молодой человек путем взлома дверей проникал в подъезды жилых домов по улицам Берша, Сабурова, Т. Барамзиной, проспекту Калашникова.
С лестничных площадок он похищал велосипеды, причем большинство из них были пристегнуты специальным противоугонным тросом, однако злоумышленника это не останавливало. Добычу ижевчанин разбирал и продавал. Сумма ущерба составила 78 тыс рублей. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам.
Также правоохранители доказали причастность обвиняемого к совершению 2 угонов. В автомобили тот проникал путем разбития стекла. Задержали злодея благодаря бдительности граждан. Автомобили возвращены владельцам.
На сегодняшний день уголовное дело по 11 преступным эпизодам направлено в суд. Приговора обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.