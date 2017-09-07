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В Ижевске кандидата от «Справедливой России» подозревают в получении крупной взятки
Опубликована: Сегодня 11:16 Кандидат от партии «Справедливая Россия» Джабраил Гаджикурбанов, заявившийся на предстоящие выборы в Госсовет Удмуртии, стал подозреваемым по уголовному делу. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией информагентству «SM-News», политик обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Джабраил Гаджикурбанов является действующим депутатом регионального парламента предыдущего созыва (входит во фракцию КПРФ). Установлено, что занимая пост директора Глазовского Инженерно-экономического института Ижевского университета им. М.Т.Калашникова, он неоднократно требовал со студентов деньги за положительные оценки на экзаменах. Сумма незаконно полученных им средств еще уточняется. Против Гаджикурбанова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 290 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.
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