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Концерн «Калашников» представил замену пистолету Макарова
Опубликована: Сегодня 12:15 Концерн «Калашников» разработал компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К, который способен заменить пистолет Макарова. Облегченную версию наделили заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить сотрудникам силовых структур ношение оружия. «Компактный ПЛ-15К может полноценно заменить нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», - говорится на информационном портале «Калашников Media».
Пистолет сделан под самый популярный калибр — 9х19 Парабеллум, емкость магазина составляет 14 патронов, а заявленный ресурс ствола составляет 10 тыс. выстрелов. Этот пистолет вполне может заменить морально и технически устаревший пистолет Макарова в армии и полиции.
Впервые оружие было продемонстрировано на форуме «Армия-2017» в августе этого года и получило минимальное количество замечаний.