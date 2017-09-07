Концерн «Калашников» представил замену пистолету Макарова

Опубликована: Сегодня 12:15

фото: скриншот видео
Концерн «Калашников» разработал компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К, который способен заменить пистолет Макарова. Облегченную версию наделили заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить сотрудникам силовых структур ношение оружия. «Компактный ПЛ-15К может полноценно заменить нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», - говорится на информационном портале «Калашников Media».

Пистолет сделан под самый популярный калибр — 9х19 Парабеллум, емкость магазина составляет 14 патронов, а заявленный ресурс ствола составляет 10 тыс. выстрелов. Этот пистолет вполне может заменить морально и технически устаревший пистолет Макарова в армии и полиции.

Впервые оружие было продемонстрировано на форуме «Армия-2017» в августе этого года и получило минимальное количество замечаний.


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