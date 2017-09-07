Абоненты «TELE2» остались без связи

Опубликована: Сегодня 13:24



фото: murmanlink.ru фото: murmanlink.ru

Абоненты «TELE2» при попытке сделать звонок в четверг после обеда могли лишь увидеть на экране телефона надпись «Мобильная сеть недоступна». Какое количество жителей Удмуртии затронула авария, а также о причинах неполадок и времени их устранения не сообщается.Позже выяснилось, что крупный сбой произошел не только в Удмуртии: жалобы на отсутствие сотовой связи у абонентов «TELE2» поступают из разных городов России. Многие связывают возникшую проблему со вспышкой на Солнце, которая произошла 6 сентября и стала мощнейшей за последние 12 лет. Она возникла в результате взаимодействия двух крупнейших групп солнечных пятен.