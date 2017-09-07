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Абоненты «TELE2» остались без связи
Опубликована: Сегодня 13:24 Жители Ижевска, являющиеся абонентами мобильного оператора «TELE2», сегодня остались без связи. Как сообщил представитель сотовой компании корреспонденту «Аргументы в Ижевске», на линии произошла авария, и сейчас все силы брошены на ее устранение.
Абоненты «TELE2» при попытке сделать звонок в четверг после обеда могли лишь увидеть на экране телефона надпись «Мобильная сеть недоступна». Какое количество жителей Удмуртии затронула авария, а также о причинах неполадок и времени их устранения не сообщается.
Позже выяснилось, что крупный сбой произошел не только в Удмуртии: жалобы на отсутствие сотовой связи у абонентов «TELE2» поступают из разных городов России. Многие связывают возникшую проблему со вспышкой на Солнце, которая произошла 6 сентября и стала мощнейшей за последние 12 лет. Она возникла в результате взаимодействия двух крупнейших групп солнечных пятен.
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