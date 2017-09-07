В Кезском районе закрылись несколько маршрутов общественного транспорта

Опубликована: Сегодня 14:15





20 августа в Кезе закрылись маршруты автобусов, которые обеспечивали перевозки льготных категорий граждан.

За 21 день до выборов главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики в районе закрыт как минимум один маршрут по Кезу и один межмуниципальный маршрут из-за того, что местные власти не нашли в бюджете Кезского района денег, чтобы субсидировать пассажирские перевозки, сообщает Федерал Пресс.

До августа 2017 года автобусные рейсы выполняло частное предприятие. Как оказалось, частнику стало невыгодно ездить по этим маршрутам. Отсутствие интереса и автобусных компаний к льготным перевозкам нашему корреспонденту подтвердил заместитель главы районы Дмитрий Ефремов: «Дважды конкурс объявляли, по Кезу никто не заявляется». Кроме того он рассказал, что они ищут другого перевозчика, который готов заняться перевозками «при условии возмещения выпадающих доходов». Районные власти обратились в министерство финансов за дополнительным финансированием, чтобы обеспечить субсидирование автобусных маршрутов. По словам чиновника, Минфин Удмуртии письмо с этой просьбой принял, но пока молчит.

Информацию о переговорах с районными властями, как и необходимость возмещения убытков от перевозок подтвердили и на предприятии «Удмуртавтотранс», с которым у Кезского района когда-то давно уже был заключен договор на оказание услуг пассажирских перевозок и с которым сейчас ведутся переговоры.

В итоге в бюджете района, который на первое полугодие составляет около 300 миллионов рублей, не нашлось нескольких десятков тысяч рублей, чтобы общественный транспорт функционировал бесперебойно. При этом чиновники, не смущаясь тратят 170 миллионов рублей на дороги, которыми теоретически могут воспользоваться несколько десятков человек, о чем сообщали "Аргументы в Ижевске". Но как жители Кеза и Кезского района смогут воспользоваться дорогами, если по ним не пойдет автобус?

То есть для простого жителя Кезского района это какой-то замкнутый круг: если нет дорог, то к ним невозможно проехать, а если есть дороги – то у местных властей нет денег, чтобы обеспечить жителей общественным транспортом.