Тела супругов обнаружены при пожаре в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:07

фото: Cod26.ru
Следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены после пожара в селе Лынга Якшур-Бодьинского района. Возгорание в одном из жилых домов на улице Первомайская произошло вчера, 6 сентября, около 22.20.

Огнеборцы обнаружили на месте пожара обгоревшие тела хозяев: 43-летней женщины и ее 49-летнего супруга. Выяснилось, что оба погибших нигде не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Предположительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения, а предварительной причиной смерти – отравление продуктами горения. Какие-либо телесные повреждения на телах семейной пары отсутствуют.

На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза.


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