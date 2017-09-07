Тела супругов обнаружены при пожаре в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:07



фото: Cod26.ru фото: Cod26.ru

Огнеборцы обнаружили на месте пожара обгоревшие тела хозяев: 43-летней женщины и ее 49-летнего супруга. Выяснилось, что оба погибших нигде не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Предположительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения, а предварительной причиной смерти – отравление продуктами горения. Какие-либо телесные повреждения на телах семейной пары отсутствуют.На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза.