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Тела супругов обнаружены при пожаре в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 15:07 Следователи начали проверку по факту гибели мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены после пожара в селе Лынга Якшур-Бодьинского района. Возгорание в одном из жилых домов на улице Первомайская произошло вчера, 6 сентября, около 22.20.
Огнеборцы обнаружили на месте пожара обгоревшие тела хозяев: 43-летней женщины и ее 49-летнего супруга. Выяснилось, что оба погибших нигде не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Предположительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения, а предварительной причиной смерти – отравление продуктами горения. Какие-либо телесные повреждения на телах семейной пары отсутствуют.
На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены пожарно-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза.