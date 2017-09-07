«Удмурт Кенеш» хочет пожаловаться на «Коммерсант» в прокуратуру

Опубликована: Сегодня 16:02

фото: facebook.com/vabaimetov/ Фото: Вячеслав Бакулев
После опубликованной статьи информагентства «Коммерсант» исполком ассоциации «Удмурт Кенеш» рассмотрит вопрос об обращении в прокуратуру. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказал вице-президент ассоциации Владимир Байметов.

«У нас несколько претензий. Во-первых, если брать глобально, то сейчас у нас идут выборы. Данная статья в полной мере не является аналитической. Она содержит ряд оценочных суждений, к примеру, в отношении Бречалова (врио главы Удмуртии Александр Бречалов - прим. ред.), кроме того, формирует негативный образ организации «Удмурт Кенеш», например, заявлением, что удмуртские активисты привлекаются к ответственности за экстремистские высказывания», - рассказал Владимир Байметов.

Также, по словам собеседника «Сусанина», у представителей организации есть вопросы по той части текста, где утверждается, что «в республике широко обсуждают то, что кресло главы Госсовета в новом созыве уже не будет принадлежать представителю удмуртской национальности» (цитата из материала «Коммерсанта» - прим. ред.).

«Для некоторых удмуртов, например, мотивирующим фактором участия в выборах может быть поддержка кандидата своей национальности, в том числе с перспективой занятия поста председателя Госсовета», - сказал Владимир Байметов. Таким образом, по мнению вице-президента ассоциации, в материале содержатся признаки предвыборной агитации. «Ведь агитация – это не только призыв голосовать за кого-то, но и информация, которая побуждает не голосовать. Но это пусть уже рассматривает избирательная комиссия. Потому что по факту она (статья «Коммерсанта») формирует негативные отношения у удмуртов, например, к Бречалову, так как из контекста складывается впечатление, что это именно Бречалов не хочет допустить удмуртов к власти», - сказал Владимир Байметов.

Помимо этого, представители «Удмурт Кенеш» считают, что в публикации содержится клевета на ассоциацию. «Также в материале удмуртские активисты представлены в лице радикально высказывающихся националистов. Затем идут какие-то намеки про квотирование, хотя у нас позиция всегда сдержанная и взвешенная. Также формируется негативный образ удмуртов», - пояснил Владимир Байметов.

Отмечается, что исполком «Удмурт Кенеш» состоится 7 сентября. Он является плановым. На нем и рассмотрят вопросы по данной публикации.


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