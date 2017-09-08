Две девушки получили травмы на пешеходных переходах в Ижевске

Опубликована: Сегодня 18:19

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Две девушки пострадали накануне в Ижевске, переходя проезжую часть дороги. Как рассказали в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, оба наезда произошли на нерегулируемых пешеходных переходах.

Так, в 10.29 водитель автомобиля «Ауди» - мужчина 1958 года рождения, напротив дома №70 по улице Т. Барамзиной совершил наезд на пешехода 1991 года рождения, которая получила травмы.

Другое ДТП произошло в 21.30 напротив дома №6 по улице Петрова. 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель» при повороте налево сбила девушку 1997 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда девушка также была госпитализирована.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.


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