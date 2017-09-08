Отопительный сезон в Ижевске начнется 18 сентября

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Zn38.ru фото: Zn38.ru

Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, к зиме готовы не все здания. Так, в жилом доме по ул. Молодежная, 71 в настоящее время завершаются ремонтные работы в подвальном помещении. По городу не готовы 20 дошкольных учреждений.Также не предоставили акты готовности музей имени Михаила Калашникова, Удмуртская Филармония, Национальный и русский драматический театры, кинотеатр «Дружба», Удмуртский госуниверситет, ДК «Железнодорожников» и Гуманитарный лицей.