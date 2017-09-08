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Отопительный сезон в Ижевске начнется 18 сентября
Опубликована: Сегодня 08:30 Власти Ижевска приняли решение начать отопительный сезон 18 сентября. На проведение всех необходимых технических мероприятий осталась всего неделя - все потребители тепловой энергии - многоквартирные дома и социальные учреждения - должны получить паспорта готовности до 15 сентября.
Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, к зиме готовы не все здания. Так, в жилом доме по ул. Молодежная, 71 в настоящее время завершаются ремонтные работы в подвальном помещении. По городу не готовы 20 дошкольных учреждений.
Также не предоставили акты готовности музей имени Михаила Калашникова, Удмуртская Филармония, Национальный и русский драматический театры, кинотеатр «Дружба», Удмуртский госуниверситет, ДК «Железнодорожников» и Гуманитарный лицей.