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Для эксперимента часть правительства Удмуртии прокатят на такси
Опубликована: Сегодня 10:19 Сотрудники министерств экономического блока Удмуртии пересядут со служебных автомобилей на такси. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил советник врио главы региона Александр Свинин.
«В тестовом режиме за сентябрь проверим экономию для дальнейшего внедрения в другие ведомства. И, конечно, бонусом автомобили #СделановУдмуртии», - написал Свинин.
Руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии Екатерина Волкова пояснила, что врио главы республики Александр Бречалов ранее уже говорил о необходимости оптимизировать автопарк.
«Как помните, часть парка уже отдана в районы или стоит на торгах. Такси - следующий шаг. Пока в качестве эксперимента. Если это окажется дешевле, удобнее, значит применят практику на все ведомства», - отметила Волкова.