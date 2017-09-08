Для эксперимента часть правительства Удмуртии прокатят на такси

Опубликована: Сегодня 10:19



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Alexander Svinin С сегодняшнего дня все министерства экономического блока Правительства Удмуртии вместо служебных автомобилей будут для рабочих поездок использовать #ЯндексТакси. В тестовом режиме за сентябрь...

«В тестовом режиме за сентябрь проверим экономию для дальнейшего внедрения в другие ведомства. И, конечно, бонусом автомобили #СделановУдмуртии», - написал Свинин.Руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии Екатерина Волкова пояснила, что врио главы республики Александр Бречалов ранее уже говорил о необходимости оптимизировать автопарк.«Как помните, часть парка уже отдана в районы или стоит на торгах. Такси - следующий шаг. Пока в качестве эксперимента. Если это окажется дешевле, удобнее, значит применят практику на все ведомства», - отметила Волкова.