В селе Дебёсы открыли памятник Золотому перепечу

Опубликована: Сегодня 11:14

фото: debesy.udmurt.ru
Единственный в мире памятник Золотому перепечу ("Зарни перепеч") открыли в Удмуртии. Торжественная церемония прошла 2 сентября во время фестиваля "Зарни – Ё перепеч, табань но пельнянь" в селе Дебёсы.

Попробовать дебёсские перепечи в этот день собралось около 3 тыс гостей. В парке культуры и отдыха "Чупчипал" свои подворья открыли муниципалитеты Дебёсского района. На столах были представлены блюда удмуртской кухни: паронка (тушёная брюква), сезьпызь (кисель из ржаной муки), кӧжыпог (гороховые колобки), разнообразная выпечка. Но главным блюдом каждого стола были перепечи - их гости попробовали больше 15 видов.

На фестивале приносили дары и восхваляли в выступлениях древнеудмуртский мифологический образ Матери Солнца (Шунды Мумы), поскольку перепечи и табани по своей форме напоминают солнце – шунды.


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