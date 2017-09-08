Топить нельзя: раздать бастардов своей суки решил глава Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:05

фото: vk.com/Соня Тюрина
В семье главы Ижевска Юрия Тюрина произошло пополнение. Собака породы джек-рассел-терьер принесла своим любящим хозяевам щенят. Как пишет на своей странице в соцсети ВКонтакте дочь Юрия Александровича Соня Тюрина, потомство «в этот раз не породистое, но все равно очень милое».

«Дорогие друзья! У нас в семье месяц назад случилось пополнение. В этот раз не породистое, но все равно очень милое:) хочу пристроить щенят в хорошие руки, конечно же бесплатно! Мать породы Джек Рассел терьер, про кобеля ничего неизвестно. В общем порадуйте себя маленьким добрым созданием, а то мои родители скоро перестанут с ними справляться», - гласит объявление на стене Сони.

Судя по фото, щенков всего четверо. Новые хозяева прелестных щенков смогут гордится родством своих домашних питомцев с любимцем главы города.


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