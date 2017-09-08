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Шесть раз судимый подросток из Удмуртии вновь попался на краже
Опубликована: Сегодня 14:09 За кражу с незаконным проникновением в жилище в Удмуртии задержан и помещен под стражу 17-летний подросток. Выяснилось, что молодой человек ранее шесть раз судим за кражи и грабежи, но получал наказание лишь в виде условных сроков.
Студент одного из глазовских техникумов 2 сентября приехал в Ижевск и оказался в Ленинском районе на улице Рязанской. Подойдя к одному из домов, подросток разбил стекло на входной двери, просунул руку и изнутри открыл замок. Войдя в дом, он похитил планшет, мобильный телефон, автомобильный видеорегистратор, бутылку коньяка и другое имущество на общую сумму 35 тыс рублей. Позже он продал основную часть похищенного, а вырученные деньги потратил на себя.
Правоохранители вычислили преступника по отпечаткам пальцев, и уже 5 сентября задержали его в Глазове. Обвиняемый полностью признал свою вину. На данный момент проведены множественные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
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