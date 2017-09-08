Необычный для Ижевска облик получит подземный переход на Удмуртской

Опубликована: Сегодня 15:21



фото: Администрация Ижевска фото: Администрация Ижевска

«Мы хотели бы видеть переход в таком выражении. Будет зона для ожидания транспорта. Спуск в подземный переход будет также под крышей. Внутренняя часть будет оснащена электрическим пандусом», - рассказал представитель компании, которая планирует выступить инвестором в данном проекте.В переходе может располагаться различная социальная реклама, причем внутри комплекса будет проезд для автомобилей. Такой вариант уже согласован в республиканском ГИБДД. Данный проект, по мнению инвесторов, улучшит облик города. Представители компании также гарантировали круглогодичное содержание подземных переходов в надлежащем состоянии.По мнению первого замглавы администрации Ижевска Ильдара Бикбулатова, вопрос по благоустройству этого перехода для города злободневный. «Мы навели там порядок после недобросовестного арендатора. Сделали косметический ремонт. Если появится навес над переходом, если появится красивый внутренний вид – это все будет только украшением города. Стоит поддерживать такие начинания», - сказал Бикбулатов. По его словам, проект могут реализовать уже в следующем году.Сейчас инвестору необходимо сделать проект планировки. «Это наиболее готовый проект для реализации. Мы начали работу с этим инвестором около года назад. Мы приблизились к тому, чтобы в законодательном поле этот вопрос решить. Я оцениваю в 3-4 месяца этот период. И дальше, если это конкурсная основа – проведем конкурс и дальше пусть проект реализуют», - рассказал журналистам Бикбулатов.