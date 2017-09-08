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В Ижевске девушка на «десятке» протаранила столб
Опубликована: Сегодня 16:07 В Ижевске девушка за рулем отечественной легковушки протаранила столб. ДТП произошло накануне, 7 сентября, в 20.20 на улице Зимняя.
23-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справилась с управлением и врезалась в световую опору. В результате аварии девушка-водитель и пассажир – молодой человек, 1998 года рождения, получили травмы.
В Госавтоинспекции отметили, что ни водитель, ни пассажир автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности.