В Ижевске девушка на «десятке» протаранила столб

Опубликована: Сегодня 16:07



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

23-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справилась с управлением и врезалась в световую опору. В результате аварии девушка-водитель и пассажир – молодой человек, 1998 года рождения, получили травмы.В Госавтоинспекции отметили, что ни водитель, ни пассажир автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности.