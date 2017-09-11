Кадровая политика вызывает сомнения в профпригодности главы Кезского района Опубликована: 8 Сентября 2017 г. 16:37

фото: kez.udmurt.ru фото: kez.udmurt.ru В сентябре 2016 года Иван Богданов избрался главой Кезского района. И первым делом бывший делец из такого коррупционного и пронизанного криминалом бизнеса, как лесопромышленный комплекс, решил поменять под себя всю структуру управления. Делал он это по-хозяйски, как полноправный барин в своем имении. Очевидцы на условиях анонимности сообщают, что от нового главы района не раз слышали фразу: «Будет так, как я хочу». Они же рассказали нашему корреспонденту о многочисленных нарушениях, которые допускает этот бизнесмен в кресле чиновника.



В итоге за два месяца 2016 года перерасход фонда оплаты труда составил

почти около 300 тыс рублей. А случилось это в первую очередь потому, что меняя структуру управления, Богданов не удосужился спрогнозировать результат своих нововведений.



По закону, прежде чем менять структуру органов местного самоуправления, необходимо внести

изменения в устав района. В идеале на подобные изменения необходимо получить заключение юристов, экономистов и иных специалистов. Но Иван Богданов не заинтересовался их мнением.



Прежде в структуре Администрации района было пять заместителей главы (по экономике, социальным вопросам, сельскому хозяйству, финансам, строительству и ЖКК). Богданов

решил должности заместителя по экономике и заместителя по строительству объединить в одну должность и сделать его «первым заместителем главы Администрации по экономике, строительству и ХКХ». По трудовому Законодательству необходимо внести изменения в штатное расписание, предупредить работников о сокращении за два месяца и только после этого ликвидировать должност. Так зама по экономике Опарину Н.А. и зама по строительству

Ильина А.А. предупредили в письменном виде о предстоящем сокращении. Они продолжали работать два месяца - до 10 января 2017 года. Однако уже в декабре (не дожидаясь исхода срока двух месяцев) зама по экономике Опарину Н.А. назначают первым заместителем по экономике, строительству и ЖКХ, не уволив зама по строительству Ильина А.А. что ведет к нарушению. Так в администрации района появляются два зама по строительству.



Только на этих двоих чиновников в результате двойной оплаты одной и той же должности потратили более 100 тыс. рублей . Тогда Иван Богданов рассказал депутатам, что кандидатура Опариной Н.А. согласована с Минстроем УР. Но из Минстроя УР пришло письмо, которое однозначно говорило о том, что кандидатуру Опариной Н.А. не согласовали ввиду отсутствия профильного образования и квалификации, чего явно требует законодательство о муниципальной службе.



Впрочем, Опарина оказалась совершенно незаменимым специалистом. Есть такие люди, которые везде пригодятся. Теперь Нина Опарина уже в должности заместителя главы района по финансовым вопросам.



В сентябре 2016 года Администрация Главы и Правительства УР потребовала согласовать все кандидатуры заместителей Главы Администрации с профильными министерствами и заместителями Председателя Правительства УР. Тогда по предложению Главы района Богданова вместо должности «руководителя Аппарата» ввели должность «заместитель главы Администрации по административным вопросам», закрепив за данной должностью все полномочия и функции руководителя Аппарата.



И вот, прежний руководитель Аппарата получил уведомление о сокращении и продолжал работать до 10 января 2017 года, но уже в ноябре 2016 года, то есть до увольнения сокращаемого чиновника, на работу приняли зама по административным вопросам Авдеенко Н.В. Вот и еще более 100 тыс. рублей было потрачено на двойную оплату труда по одной и той же должности с разными названиями, в которой практически два месяца работали двое разных людей.



Сам Аппарат был ликвидирован без внесения изменений в устав Кезского района. И только тогда, когда прокуратура района потребовала исправить нарушения, в устав были внесены изменения.



Но есть и совсем вопиющее кадровое решение. Друг Ивана Богданова, Снигирев Н.Г, бывший Глава МО «Кезское», которого не избрали на последних выборах, был принят на работу в Администрацию района комендантом. Впрочем работать за 8 тыс. руб. бывший глава района конечно же не мог. И тогда, ради своего приятеля, Богданов И.О. ввел должность «начальник вспомогательного отдела» и назначил Снигирева Н.Г. на эту должность. Теперь у друга главы района, как у руководителя странного подразделения достойная зарплата.



Еще один друг Ивана Богданова, Рашид Муфтахов, сразу после выборов, оказался принят на работу начальником отдела администрации района по делам гражданской обороны. При этом, в нарушение муниципального законодательства Муфтахов был назначен на должность, хотя у него даже нет высшего образования.



Редакция сайта «Аргументы в Ижевске» продолжает собирать более полную информацию о неблаговидных и противоречащих закону и здравому смыслу действиях Ивана Богданова, и надеется на помощь читателей в этом деле. Так, по нашей информации, местные депутаты не могут противостоять нынешнему главе Кезского района, даже когда пытаются ввести его деятельность в рамки закона - просто потому, что опасаются за свою безопасность и благополучие. Наше журналистское расследование продолжится. В итоге за два месяца 2016 года перерасход фонда оплаты труда составилпочти около 300 тыс рублей. А случилось это в первую очередь потому, что меняя структуру управления, Богданов не удосужился спрогнозировать результат своих нововведений.По закону, прежде чем менять структуру органов местного самоуправления, необходимо внестиизменения в устав района. В идеале на подобные изменения необходимо получить заключение юристов, экономистов и иных специалистов. Но Иван Богданов не заинтересовался их мнением.Прежде в структуре Администрации района было пять заместителей главы (по экономике, социальным вопросам, сельскому хозяйству, финансам, строительству и ЖКК). Богдановрешил должности заместителя по экономике и заместителя по строительству объединить в одну должность и сделать его «первым заместителем главы Администрации по экономике, строительству и ХКХ». По трудовому Законодательству необходимо внести изменения в штатное расписание, предупредить работников о сокращении за два месяца и только после этого ликвидировать должност. Так зама по экономике Опарину Н.А. и зама по строительствуИльина А.А. предупредили в письменном виде о предстоящем сокращении. Они продолжали работать два месяца - до 10 января 2017 года. Однако уже в декабре (не дожидаясь исхода срока двух месяцев) зама по экономике Опарину Н.А. назначают первым заместителем по экономике, строительству и ЖКХ, не уволив зама по строительству Ильина А.А. что ведет к нарушению. Так в администрации района появляются два зама по строительству.Только на этих двоих чиновников в результате двойной оплаты одной и той же должности потратили более 100 тыс. рублей . Тогда Иван Богданов рассказал депутатам, что кандидатура Опариной Н.А. согласована с Минстроем УР. Но из Минстроя УР пришло письмо, которое однозначно говорило о том, что кандидатуру Опариной Н.А. не согласовали ввиду отсутствия профильного образования и квалификации, чего явно требует законодательство о муниципальной службе.Впрочем, Опарина оказалась совершенно незаменимым специалистом. Есть такие люди, которые везде пригодятся. Теперь Нина Опарина уже в должности заместителя главы района по финансовым вопросам.В сентябре 2016 года Администрация Главы и Правительства УР потребовала согласовать все кандидатуры заместителей Главы Администрации с профильными министерствами и заместителями Председателя Правительства УР. Тогда по предложению Главы района Богданова вместо должности «руководителя Аппарата» ввели должность «заместитель главы Администрации по административным вопросам», закрепив за данной должностью все полномочия и функции руководителя Аппарата.И вот, прежний руководитель Аппарата получил уведомление о сокращении и продолжал работать до 10 января 2017 года, но уже в ноябре 2016 года, то есть до увольнения сокращаемого чиновника, на работу приняли зама по административным вопросам Авдеенко Н.В. Вот и еще более 100 тыс. рублей было потрачено на двойную оплату труда по одной и той же должности с разными названиями, в которой практически два месяца работали двое разных людей.Сам Аппарат был ликвидирован без внесения изменений в устав Кезского района. И только тогда, когда прокуратура района потребовала исправить нарушения, в устав были внесены изменения.Но есть и совсем вопиющее кадровое решение. Друг Ивана Богданова, Снигирев Н.Г, бывший Глава МО «Кезское», которого не избрали на последних выборах, был принят на работу в Администрацию района комендантом. Впрочем работать за 8 тыс. руб. бывший глава района конечно же не мог. И тогда, ради своего приятеля, Богданов И.О. ввел должность «начальник вспомогательного отдела» и назначил Снигирева Н.Г. на эту должность. Теперь у друга главы района, как у руководителя странного подразделения достойная зарплата.Еще один друг Ивана Богданова, Рашид Муфтахов, сразу после выборов, оказался принят на работу начальником отдела администрации района по делам гражданской обороны. При этом, в нарушение муниципального законодательства Муфтахов был назначен на должность, хотя у него даже нет высшего образования.Редакция сайта «Аргументы в Ижевске» продолжает собирать более полную информацию о неблаговидных и противоречащих закону и здравому смыслу действиях Ивана Богданова, и надеется на помощь читателей в этом деле. Так, по нашей информации, местные депутаты не могут противостоять нынешнему главе Кезского района, даже когда пытаются ввести его деятельность в рамки закона - просто потому, что опасаются за свою безопасность и благополучие. Наше журналистское расследование продолжится.

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