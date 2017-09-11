Смертельное ДТП случилось неподалеку от Пугачево

Опубликована: 9 Сентября 2017 г. 19:49

Около трёх часов дня в субботу на 114 км автодороги Ижевск-Можга (Малопургинский район) произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщил корреспонденту ИА «Сусанин» начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, дорожная авария произошла на повороте у села Пугачево в Малопургинском районе.

Водитель автомобиля «Шевроле» начал маневр от обочины и не уступил дорогу движущейся по трассе «Гранте». В результате столкновения водитель отечественного автомобиля погиб. «Лада Гранта» от удара перевернулась днищем вверх. Пострадал 3-х летний ребенок, находившийся в «Гранте».


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