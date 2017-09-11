На выборах в Удмуртии к 15:00 проголосовали менее четверти избирателей

Опубликована: 10 Сентября 2017 г. 16:19



фото: susanin.news фото: susanin.news

Явка на выборах в Удмуртии к 15:00 составляет 23,9 процентов. Как сообщает информагентство «Сусанин», об этом на пресс-конференции рассказал председатель ЦИК региона Виктор Кушко.В Ижевске проголосовали 17,31 процента. В Воткинске 22,42 процента, в Глазове 22,62 процента, в Можге 23,98 процента, в Сарапуле 28,58 процента.Среди районов продолжает лидировать Каракулинский район – 39,66 процента. Вторая по количеству избирателей явка зарегистрирована в Юкаменском районе – 38,65 процента. Третий по этому показателю Красногорский район – 37,95 процента. Также в пятерке лидеров Алнашский (37,12 процента) и Можгинский (37,46 процента) районы.Отмечается, что этот показатель ниже аналогичного показателя 2014 года на 2,5 процента. «Это общая тенденция. Она идет от кампании к кампании. Мы свои прогнозы как раз и выстраивали, что явка будет на уровне 2012, 2014 годов – так и происходит», - рассказал Виктор Кушко.Самую низкую явку продолжает показывать Завьяловский район – 20,79 процента.