Ижевчане не смогут купить алкоголь в понедельник

Опубликована: 10 Сентября 2017 г. 23:03

фото: Newsdelo.com
В понедельник, 11 сентября, жители Удмуртии не смогут купить алкоголь. Как напоминает Управление МВД России по Ижевску, запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, действует 25 мая, 1 июня, 1 и 11 сентября в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики».

Ограничение на продажу алкоголя распространяется на все розничные магазины, за исключением ресторанов, баров и кафе, которые оказывают услуги общественного питания.


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