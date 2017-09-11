Ижевчане не смогут купить алкоголь в понедельник

Опубликована: 10 Сентября 2017 г. 23:03



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Ограничение на продажу алкоголя распространяется на все розничные магазины, за исключением ресторанов, баров и кафе, которые оказывают услуги общественного питания.