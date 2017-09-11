При столкновении в Ижевске двух узбекских автомобилей один из них оказался на боку

Опубликована: Сегодня 09:34



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

ДТП произошло на перекрестке улиц Ракетная и Орджоникидзе около 8.40. Выезжая с Ракетной, водитель Нексии не предоставил преимущество в движении Матизу, поднимающегося в сторону ул. 40 лет Победы. От удара водитель малолитражки потерял управление, и машина оказалась на боку.Как написали горожане в соцсети, это была не единственная авария на ул.Орджоникидзев это утро, поэтому движение в этом районе было практически парализовано на два часа.