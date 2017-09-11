Александр Бречалов стал победителем выборов главы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:29



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

«На досрочных выборах победу одержал Бречалов Александр Владимирович», - рассказал Кушко. После обработки 100% бюллетеней врио главы Удмуртии набрал 78,16% голосов избирателей. «С большим преимуществом победа одержана», - отметил председатель ЦИК.На втором месте оказался Владимир Бодров, набравший 8,73%. Фарид Юнусов от «Справедливой России» получил 4,82% голосов, Тимур Ягафаров из ЛДПР – 3,17% голосов. Представителя КПСС Андрея Иванова поддержали 2,5% проголосовавших.