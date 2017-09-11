Гимнаст из Воткинска Давид Белявский примет участие в Чемпионате мира 2017 года

Опубликована: Сегодня 11:18

фото: Gazeta.ru
Уроженец Воткинска, гимнаст Давид Белявский выступит на чемпионате мира. Как заявила агентству "Р-Спорт" старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, в состав сборной России на чемпионат мира 2017 года также вошли и другие призеры Олимпийских игр Никита Нагорный, Денис Аблязин, Ангелина Мельникова и Мария Пасека. Чемпионат мира пройдет в канадском Монреале со 2 по 8 октября.

"В многоборье выступят Давид Белявский и Никита Нагорный, Артур Далалоян выступит в вольных упражнениях, Сергей Ельцов – на брусьях, Никита Игнатьев – на перекладине, Аблязин – на кольцах. В составе женской сборной в многоборье выступят Ангелина Мельникова и Елена Еремина, Анастасия Ильянкова – на брусьях и на бревне, а Мария Пасека – в опорном прыжке", - заявила Родионенко.


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