Гимнаст из Воткинска Давид Белявский примет участие в Чемпионате мира 2017 года

Опубликована: Сегодня 11:18



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"В многоборье выступят Давид Белявский и Никита Нагорный, Артур Далалоян выступит в вольных упражнениях, Сергей Ельцов – на брусьях, Никита Игнатьев – на перекладине, Аблязин – на кольцах. В составе женской сборной в многоборье выступят Ангелина Мельникова и Елена Еремина, Анастасия Ильянкова – на брусьях и на бревне, а Мария Пасека – в опорном прыжке", - заявила Родионенко.