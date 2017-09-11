Лидером голосования по партийным спискам в Удмуртии стала «Единая Россия»

Опубликована: Сегодня 12:14

фото: susanin.news
Лидером голосования по партийным спискам в Удмуртии стала «Единая Россия». При явке на выборы депутатов Госсовета в 34,54%, партия стала обладателем 63,16% голосов избирателей. Как сообщает «Сусанин», КПРФ набрала 14,86%, ЛДПР – 8,95%, «Справедливая Россия» - 6,57%. «Родина» и «Коммунисты России» не смогли преодолеть 5-процентный барьер и не войдут в новый состав регионального парламента.

Опираясь на предварительные данные по распределению мандатов в Госсовете Удмуртии шестого созыва, «Единая Россия», скорее всего, получит 47 мест из 60, КПРФ – 5, ЛДПР – 2, «Справедливая Россия» - 2. Еще 4 места получат самовыдвиженцы, которые в будущем смогут присоединиться к одной из фракций. Об этом рассказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Виктор Кушко.


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