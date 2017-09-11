Силовики заинтересовались новинками ижевского концерна «Калашников»

Опубликована: Сегодня 13:07

фото: Концерн «Калашников»
Представители силовых ведомств – ФСБ, ФСО и Росгвардии заинтересовались новинками ижевского концерна «Калашников», которые были продемонстрированы на форуме «Армия-2017». Начало государственных испытаний малогабаритного автомата АМ-17 и его бесшумного варианта АМБ-17 намечено на 2018 год. После этого планируется приступить к их серийному производству, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

АМ-17 разработан как легкое оружие самообороны для подразделений специального назначения. Магазин для патронов сделан из прозрачного пластика, что позволяет быстро отслеживать количество оставшихся боеприпасов. Автомат оснащен глушителем, а его длина со сложенным прикладом не более 50 см, при том что вес автомата не превышает 2,5 кг.

Модель АМБ-17 оснащена глушителем, который снижает звук выстрела на уровне лучших бесшумных снайперских комплексов, а по эргономике и размещению органов управления соответствует АМ-17. Бесшумное оружие создается как замена автомату «Вал», обеспечивая высокую точность стрельбы и сохранение характеристик при интенсивной эксплуатации.

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% – частным инвесторам. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» – боевое оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие.


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