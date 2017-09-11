Сильные дожди ожидаются в Удмуртии в ночь на 12 сентября

Опубликована: Сегодня 14:05



фото: Gorod.lv фото: Gorod.lv

«Во время непогоды есть вероятность подтопления отдельных территорий, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», - говорится в сообщении спасателей.Населению рекомендуется:- воздержаться от поездок и прогулок;- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);- автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.