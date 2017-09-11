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Сильные дожди ожидаются в Удмуртии в ночь на 12 сентября
Опубликована: Сегодня 14:05 В ночь на 12 сентября в Удмуртии ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на ФГБУ «Удмуртский ЦГМС».
«Во время непогоды есть вероятность подтопления отдельных территорий, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», - говорится в сообщении спасателей.
Населению рекомендуется:
- воздержаться от поездок и прогулок;
- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;
- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);
- автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.