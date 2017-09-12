LADA Ижевск выпустил первый автомобиль «Лада Веста» в кузове «универсал»

Опубликована: 11 Сентября 2017 г. 16:15

В свет вышел первый автомобиль «Лада Веста» в кузове «универсал». На площадке LADA Ижевск запущено серийное производство сразу двух моделей - Vesta SW и SW Cross. Как пишет «Сусанин», первым с конвейера сошел автомобиль кросс-версии с агрегатом мощностью 122 л.с. и объемом 1.8 литра в фирменном цвете «Марс».

«Для запуска производства LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross в Ижевске была освоена штамповка 79 новых и модифицированных кузовных деталей, проведена модернизация цехов сварки, окраски и сборки – только на конвейере появилось 38 новых технологических операций», - отметили на «АвтоВАЗе».

Максимальная цена на топовую комплектацию «кросса» превысит 800 тыс. рублей. «Lada Vesta SW будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 литра будет стоить дороже 800 тысяч», - рассказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.


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