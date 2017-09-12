Ярослав Семенов до 22 сентября будет исполнять обязанности и.о. председателя правительства Удмуртии

Опубликована: 11 Сентября 2017 г. 18:15



фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Возложить исполнение обязанностей Председателя Правительства Удмуртской Республики на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Семенова Ярослава Владимировича на период отпуска исполняющего обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики Савельева Виктора Алексеевича 11 по 22 сентября 2017 года», - говорится в документе.