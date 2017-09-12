В Ижевске совершено нападение на офис микрофинансирования

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Pasmi.ru
В Ижевске офис микрофинансирования на улице Школьной подвергся нападению. Как рассказала инфорагентству «Сусанин» пресс-секретарь столичного УВД Татьяна Кудрявцева, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в понедельник, 11 сентября, в 18:45.

Нападение на офис совершил мужчина, ему удалось сбежать. Пока неизвестно, сумел он забрать деньги или нет. В настоящее время злоумышленника разыскивают стражи порядка. «Офис находится в проходном месте. Скорее всего, прохожие видели, куда убежал мужчина», - отметила пресс-секретарь управления.

Правоохранители просят ижевчан, заметивших что-то подозрительное, обратиться в полицию по телефонам 02, 102 или 415-620.



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