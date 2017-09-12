В Ижевске совершено нападение на офис микрофинансирования

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Pasmi.ru фото: Pasmi.ru

Нападение на офис совершил мужчина, ему удалось сбежать. Пока неизвестно, сумел он забрать деньги или нет. В настоящее время злоумышленника разыскивают стражи порядка. «Офис находится в проходном месте. Скорее всего, прохожие видели, куда убежал мужчина», - отметила пресс-секретарь управления.Правоохранители просят ижевчан, заметивших что-то подозрительное, обратиться в полицию по телефонам 02, 102 или 415-620.