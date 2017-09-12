Стала известна стоимость путевки в Сочи, подаренной Владимиром Путиным жительнице Ижевска

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: скриншот видео life
Путевка в Сочи для жительницы Ижевска Анастасии Вотинцевой и ее семьи, которую ей лично вручил президент России Владимир Путин, обошлась федеральному бюджету в 1,37 млн рублей.

Согласно размещенным на портале госзакупок материалам, «услуги по санаторно-курортному лечению, организации транспортного обеспечения и осуществление культурной программы Вотинцевой А.Ю. и ее родственников» были оплачены из федерального бюджета, пишет Взгляд.

В документе значится, что 3,6 тысячи рублей стоили внутригородские и пригородные пассажирские перевозки сухопутным транспортом для Анастасии Вотинцевой и ее семьи. Еще 1,3 миллиона рублей было потрачено непосредственно на сами услуги санаторно-курортных организаций, оставшиеся 63,4 тысячи рублей ушли на прочие развлечения и отдых.

Напомним, Анастасия Вотинцева обратилась к Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Жительница Ижевска пожаловалась главе государства на ужасные условия, в которых приходится существовать ей и ее семье. По словам Анастасии, ее дом признали аварийным, однако власти Удмуртии не спешили его расселять, пообещав сделать это лишь в 2029 году. Президент выслушал Вотинцеву, а вскоре и лично навестил женщину, поздравил ее с днем рождения и вручил ей путевку в Сочи. Также Владимир Путин дал наказ местной администрации расселить Анастасию и еще 10 семей до конца года.
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