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Китайцы изобрели двигатель, нарушающий законы физики
Опубликована: Сегодня 10:08 Китайские ученые разработали и собрали уникальный двигатель, принцип работы которого нарушает законы физики. Двигатель EmDrive был показан в эфире китайских телеканалов, внешне устройство напоминает перевернутое ведро, однако другие технические характеристики изобретения разработчики предпочли оставить в секрете, сообщают Известия.
Двигатель изобретения состоит из генерирующего микроволны магнетрона и резонатора, который способен накапливать энергию их колебаний. Необычная конструкция способна преобразовывать излучение в тягу, что позволяет преодолевать огромные пространства в сжатые сроки.
Предполагается, что ученые из КНР в ближайшее время проведут испытания EmDrive в условиях открытого космоса.