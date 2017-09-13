Более 3 млн рублей присвоил сотрудник ижевской турфирмы

Опубликована: 12 Сентября 2017 г. 12:33



фото: Stuffpoint.com фото: Stuffpoint.com

С марта по июль 2017 года в офисе одного из турагентств Октябрьского района клиенты приобрели туристические путевки на отдых, как в России, так и за её пределами. Однако при регистрации на перелет клиенты узнавали, что их брони сняты, а номера отелей вообще не зарезервированы.«Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудником турагентства были похищены вверенные денежные средства от клиентов туристического агентства за подбор и приобретение тура, в результате чего им был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 3 000 000 рублей», - говорится в сообщении правоохранителей.В настоящее время в полицию продолжают поступать заявления обманутых клиентов данного турагентства о совершенных в отношении них мошенничествах. Расследование уголовного дела продолжается.За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.