Глазовский культурный центр «Россия» вслед за директором покинули 68 сотрудников

Опубликована: 12 Сентября 2017 г. 13:29



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По словам руководителя КЦ «Россия», уволили ее без предупреждения и без объяснения причины по статье 278 части 2 Трудового кодекса России. «Совершенно неожиданно для меня 7 сентября пришла комиссия и уведомила о том, что сегодня последний рабочий день. 16 лет работы в сплочённом и дружном коллективе вызвали резонанс, коллектив инициировал кампанию, на собрании было принято решение - коллектив требовал объяснений. Объяснений никаких не было, просто он (Олег Бекмеметьев, глава Глазова – прим.ред.) принял это решение без каких-либо объяснений. Решением собрания было принято провести забастовку», - сказала Вера Тронина.Так как глава Глазова отказался с ней вести по этому поводы переговоры, Тронина приняла решение подавать иски в прокуратуру и суд. Сам Бекмеметьев свое решение уволить директора культурного центра «Россия» комментировать отказался. «Я не комментирую это событие. Прекращение договора по 278 статье ТК РФ предоставляет работодателю право такого прекращения договора. Я воспользовался правом данным мне Трудовым кодексом», - сказал Бекмеметьев.