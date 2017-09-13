В нескольких крупных городах России проверяют сообщения о минировании зданий

Опубликована: Сегодня 14:31

фото: Fruovo-iv.ru
В крупных городах России сегодня, 12 сентября, были эвакуированы школы, вокзалы, кинотеатры и другие здания из-за массовых анонимных звонков о минировании. Так, занятия во всех пермских школах отменены после анонимных сообщений о взрывных устройствах, поступивших в несколько учебных заведений города, пишут Ведомости.

Во вторник утром более 5700 человек были эвакуированы из семи школ и некоторых административных зданий в Перми из-за сообщения о взрывных устройствах. Оперативные службы, полиция и Росгвардия обследуют здания с собаками. По данным местных СМИ, под эвакуацию попало не менее 10 школ, Пермский госуниверситет, несколько торговых центров, здание автовокзала, здание железнодорожного вокзала «Пермь-2», жилой дом.

Также поступили сообщения о минировании зданий в Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке, Магадане.

По данным магаданского отдела Росгвардии, сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в несколько школ, развлекательный центр и один из местных рынков.

Из-за сообщений о минировании эвакуированы посетители и сотрудники двух крупных торговых центров во Владивостоке. Также тревожное сообщение поступило и в Дальневосточный государственный институт искусств.

Жителей Красноярска эвакуируют сразу из нескольких торговых центров, автовокзала Красноярска и аэропорта «Емельяново».

ГУ МВД России по Челябинской области проверяет информацию о «нахождении подозрительных предметов в ряде торгово-развлекательных комплексах Челябинска». Вечером 11 сентября в Челябинске одновременно эвакуировали посетителей крупнейших торгово-развлекательных комплексов — «Родник», «Фокус», «Горки» и «Алмаз».

Также в понедельник стало известно о телефонном сообщении неизвестного о минировании здания мэрии Омска, пенсионного фонда и двух школ.

В Ставрополе, после того как неизвестный сообщил в полицию о взрывных устройствах в нескольких десятках учреждений города, возбуждено уголовное дело. В понедельник, по данным пресс-службы, в дежурные части отделов полиции в Ставрополе от неизвестного поступило 42 анонимных сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях. Все сообщения поступили с одного номера телефона, уточнили в прокуратуре.

В Уфе эвакуации продолжаются третий день подряд. 11 сентября в городе экстренно эвакуировали посетителей сразу пяти торговых центров: «Гостиный двор», «Центральный рынок», «Мега», ТЦ «Башкирия», ТЦ «Звездный», а также из здания БашГУ и главного офиса Сбербанка.


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