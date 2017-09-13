Взявший кредит житель Удмуртии стал должен еще больше закрывшемуся банку

Опубликована: 12 Сентября 2017 г. 15:26



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В рамках исполнительного производства судебный пристав выехал к должнику для проверки имущественного положения. Выяснилось, что мужчина официально трудоустроен, поэтому долг будет вычитаться из заработной платы.В пресс-службе УФССП по Удмуртской Республике напомнили, что после отзыва у банка лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Банком России назначается временная администрация, которая является органом управления банка до вынесения арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства или начале процедуры ликвидации.Ликвидация банка не означает списание задолженности, кредит в любом случае придётся оплатить. В соответствии с решением суда произойдёт смена стороны исполнительного производства. Реквизиты для оплаты гражданину необходимо получить у судебного пристава-исполнителя. В случае не исполнения решения суда к должнику будут применены меры принудительного взыскания.