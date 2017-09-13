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Бывшего главу администрации Воткинского района задержали
Опубликована: 12 Сентября 2017 г. 16:16 Бывшего главу администрации Воткинского района задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, мужчина нанес муниципальному образованию ущерб в 5,8 млн. рублей.
В 2008 году подозреваемый, являясь должностным лицом, помог своим близким родственникам приобрести первый этаж многоквартирного дома, принадлежащего муниципалитету. Сделка прошла без аукционных торгов и явно по заниженной цене – 845 тыс. рублей при рыночной стоимости данного объекта недвижимости 6,7 млн. рублей. В результате этого был причинен значительный ущерб – более 5,8 млн. рублей.
В рамках расследования уголовного дела произведены обыски в его квартире, в администрации муниципального образования, а также в квартирах ее сотрудников и ряде офисов коммерческих структур. Изъята документация, представляющая интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.