Жителя Ижевска накажут за оскорбление сотрудника ДНД

Опубликована: 12 Сентября 2017 г. 17:42



фото: vk.com/auxiliarypolice фото: vk.com/auxiliarypolice

».«Несколько дней подряд жители жаловались, что в районе катаются квадроциклы. Мы заехали в этот район, проверить, есть или нет. Подъезжаем – квадроциклы стоят у обочины, все без госномеров», - отметил Ковалевский. По его словам, двое из подростков, которые катались на квадроциклах, сами показали документы на транспорт. Еще у двоих с собой документов не оказалось.«Мы сказали, что родители должны приехать с документами. У одного отец привез. Второй отец повел себя неадекватно, начал нас толкать, выматерился. Мы его предупредили, что квадроцикл без номеров и документов у него нет», - рассказал Ковалевский. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.В отношении мужчины составили административный протокол статье 19.35 КоАП РФ и по части 1 статьи 20.1. Теперь ему предстоит предстать перед судом за невыполнение законных требований сотрудников ДНД и мелкое хулиганство.В Удмуртии ранее уже выносили приговор за подобное нарушение – в ноябре 2016 года жителя Завьяловского района обязали выплатить 1000 рублей штрафа.