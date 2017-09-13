В Удмуртии начали досрочно подключать к теплу объекты социальной сферы

Опубликована: 12 Сентября 2017 г. 19:06



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Энергетики уже сейчас готовы начать подачу ресурса в любой дом и организацию при наличии индивидуальной технической возможности, а также при отсутствии дебиторской задолженности.«С технической точки зрения мы полностью готовы к началу отопительного сезона. Компания выполнила необходимые работы по ремонту и реконструкции теплосетей и готова поставлять ресурс потребителям в Ижевске и Сарапуле, - рассказал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов. – По предварительному решению администраций городов, отопительный сезон начнется 18 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Но уже сейчас принимаем от абонентов индивидуальные заявки о досрочном подключении тепла».Что касается официального старта отопительного сезона, то в первую очередь тепло традиционно будет подано в учреждения соцсферы – в детские сады, школы, больницы, затем - во все дома и городские объекты.