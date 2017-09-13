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В Удмуртии начали досрочно подключать к теплу объекты социальной сферы
Опубликована: 12 Сентября 2017 г. 19:06 В Удмуртии начали досрочно подключать к теплу объекты социальной сферы, которые подали заявку. В настоящее время тепло по заявкам уже появилось в двух учреждениях здравоохранения Ижевска – Республиканской клинической больнице №1 и Республиканской детской клинической больнице «Нейрон». Среди подавших заявки на текущий момент – еще несколько детских учреждений столицы Удмуртии.
Энергетики уже сейчас готовы начать подачу ресурса в любой дом и организацию при наличии индивидуальной технической возможности, а также при отсутствии дебиторской задолженности.
«С технической точки зрения мы полностью готовы к началу отопительного сезона. Компания выполнила необходимые работы по ремонту и реконструкции теплосетей и готова поставлять ресурс потребителям в Ижевске и Сарапуле, - рассказал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов. – По предварительному решению администраций городов, отопительный сезон начнется 18 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Но уже сейчас принимаем от абонентов индивидуальные заявки о досрочном подключении тепла».
Что касается официального старта отопительного сезона, то в первую очередь тепло традиционно будет подано в учреждения соцсферы – в детские сады, школы, больницы, затем - во все дома и городские объекты.