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Все первоклассники Ижевска попадут на мероприятие «Внимание – дети!»
Опубликована: Сегодня 08:30 Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска проводят для 9 тысяч первоклассников ижевских школ первые «Уроки дорожной безопасности» в 92 школах.
Во время занятий инспекторы ГИБДД расскажут ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения, напомнят о правилах перехода проезжей части, разъяснят важность использования световозвращающих элементов. Каждый первоклассник получит световозвращающий брелок, который необходимо разместить на рюкзаке или одежде, чтобы стать заметнее в темное время суток.
Также инспекторы помогут юным школьникам составить безопасный маршрут от дома до школы, учтут и обозначат на специальной схеме пешеходные переходы, по которым разрешено пересекать проезжую часть.
В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в течение сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут занятия со всеми первоклассниками Ижевска.