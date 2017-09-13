Все первоклассники Ижевска попадут на мероприятие «Внимание – дети!»

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Пресс-служба МВД РФ по Ижевску
Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска проводят для 9 тысяч первоклассников ижевских школ первые «Уроки дорожной безопасности» в 92 школах.

Во время занятий инспекторы ГИБДД расскажут ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения, напомнят о правилах перехода проезжей части, разъяснят важность использования световозвращающих элементов. Каждый первоклассник получит световозвращающий брелок, который необходимо разместить на рюкзаке или одежде, чтобы стать заметнее в темное время суток.

Также инспекторы помогут юным школьникам составить безопасный маршрут от дома до школы, учтут и обозначат на специальной схеме пешеходные переходы, по которым разрешено пересекать проезжую часть.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в течение сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут занятия со всеми первоклассниками Ижевска.


Теги
банк занятость правительство бизнес торговля конкурс выставка Украина Воткинск фестиваль наркотики Интернет Владимир Путин инвалид прокуратура Игра ЖКХ Ува оружие ИжГТУ ГИБДД строительство СКП МЧС убийство вода Удмуртия телевидение армия свадьба ДТП бюджет терроризм лес технологии Новый год/Рождество Можга семья футбол промышленность дети спортсмен погода природа туризм Голливуд Завьялово видео ветеран Ижавто дороги животные траур выборы творчество зоопарк Дмитрий Медведев Балезино пенсия розыск СМИ Госсовет УР здоровье пристав музыка праздник самолет физкультура транспорт ремонт мода звезда хоккей депутат штраф Глазов долг финансы медицина пожар алкоголь религия Сарапул МВД Ижевск США рейтинг Москва школа образование суд Александр Волков Малая Пурга ГЖД полиция безопасность преступление молодежь кино Россия
Все теги
Яндекс.Погода