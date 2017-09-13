Все первоклассники Ижевска попадут на мероприятие «Внимание – дети!»

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Пресс-служба МВД РФ по Ижевску фото: Пресс-служба МВД РФ по Ижевску

Во время занятий инспекторы ГИБДД расскажут ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения, напомнят о правилах перехода проезжей части, разъяснят важность использования световозвращающих элементов. Каждый первоклассник получит световозвращающий брелок, который необходимо разместить на рюкзаке или одежде, чтобы стать заметнее в темное время суток.Также инспекторы помогут юным школьникам составить безопасный маршрут от дома до школы, учтут и обозначат на специальной схеме пешеходные переходы, по которым разрешено пересекать проезжую часть.В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в течение сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут занятия со всеми первоклассниками Ижевска.