Житель Удмуртии на «Ниве» пытаясь проехать на красный получил удар в бок

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофорора водитель «Шевроле Нива» стал виновником ДТП. Произошло это 11 сентября в 16.10 на 8-м км объездной автодороги «Воткинский тракт – Бодьинский тракт» (Завьяловский район).

33-летний водитель «Шевроле Нива» выехал на красный свет на регулируемый перекресток, где столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» под управлением мужчины 1948 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил травмы.


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