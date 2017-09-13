Житель Удмуртии на «Ниве» пытаясь проехать на красный получил удар в бок

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

33-летний водитель «Шевроле Нива» выехал на красный свет на регулируемый перекресток, где столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» под управлением мужчины 1948 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил травмы.