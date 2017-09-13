Проклятое место: три смельчака претендуют на должность главы Балезинского района

Опубликована: Сегодня 10:08

фото: udmurt.ru
На должность главы Балезинского района из подавших заявки на конкурс 15 человек выбрали трех наиболее подходящих претендентов. По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, кандидаты должны были ответить на вопросы членов жюри и представить конкурсной комиссии концепцию развития муниципального образования.

Балезинский район - единственный в республике, где глава избирается по результатам конкурсных процедур. «Путём проведения открытого поимённого голосования по каждому кандидату определились три наиболее подготовленных претендента на должность руководителя района», - отмечается в сообщении пресс-службы. В число кандидатов на пост вошли военный пенсионер из посёлка Кизнер Юрий Новоайдарский, председатель совета депутатов Дебёсского района Ольга Степанова и начальник отдела «Уралнефтесервис» Роман Соловьев (Пермский край). Одного из них депутаты райсовета уже в пятницу, 15 сентября, изберут главой.

Балезинский район без лишних слов можно считать местом проклятым: мужчины, занимавшие пост главы района или местной администрации в разные годы увольнялись в связи с чрезвычайными происшествиями или уголовным преследованием.

Так, в марте 2012 года руководитель районной администрации Сергей Наговицын уволился в связи со скандалом с незаконно слитыми химотходами: в битумохранилище на заброшенном асфальтовом заводе обнаружили около 180 тонн токсичных веществ, был объявлен режим ЧС.
 
Александр Васильев, числившийся главой администрации Балезинского района с апреля 2012 года, в апреле 2014 года был приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения. Выпив на рабочем месте, он сел за руль и на выезде из Балезино посадил в автомобиль знакомую девушку. По дороге они повздорили, Васильев достал из авто лопату и до смерти забил девушку. Кроме того, Васильева обвиняли в получении взятки более чем в 19 млн рублей, но позже вменяемое преступление покушение переквалифицировали на незаконное участие в предпринимательской деятельности.

В мае 2015 года глава администрации Балезинского района Удмуртии Сергей Князев стал обвиняемым по уголовному делу: мужчина пытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за езду в пьяном виде. Также в отношении Князева возбудили дело за ряд должностных преступлений: выяснилось, что афиллированные чиновнику фирмы построили «фенольный» детский сад.


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