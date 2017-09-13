В Припяти туристы раскрутили колесо обозрения

Опубликована: Сегодня 11:51

фото: скриншот видео
Польские туристы в зоне отчуждения в украинском городе Припять запустили колесо обозрения. Один из путешественников 11 сентября опубликовал видеозапись на YouTube, сообщает inforesist.org.

Как отметил автор в описании к видео, аттракцион был запущен механически, без использования электричества. По его словам, ни один механизм не был поврежден, а после окончания съемки колесо вернули в исходное положение.

Несмотря на это, украинские активисты из команды Chernobylzone намерены обратиться в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения с жалобой на действия туристов из Польши. «Во-первых, если такое колесо рухнет, могут пострадать люди, которые участвовали в этой акции. Во-вторых, Припять могут назвать местом, которое находится в аварийном состоянии, и туда просто перестанут пускать туристов со всего мира», — пояснил один из членов команды.
 
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (ранее — 30-километровая зона) — запрещенная для свободного доступа территория, которая сильнее всего пострадала в результате разрушения энергоблока атомной электростанции в Чернобыле в 1986 году. Авария привела к сильному загрязнению радионуклидами близлежащей территории. В зону входят несколько населенных пунктов, в том числе Припять.


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