В Припяти туристы раскрутили колесо обозрения

Опубликована: Сегодня 11:51



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Как отметил автор в описании к видео, аттракцион был запущен механически, без использования электричества. По его словам, ни один механизм не был поврежден, а после окончания съемки колесо вернули в исходное положение.Несмотря на это, украинские активисты из команды Chernobylzone намерены обратиться в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения с жалобой на действия туристов из Польши. «Во-первых, если такое колесо рухнет, могут пострадать люди, которые участвовали в этой акции. Во-вторых, Припять могут назвать местом, которое находится в аварийном состоянии, и туда просто перестанут пускать туристов со всего мира», — пояснил один из членов команды.Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (ранее — 30-километровая зона) — запрещенная для свободного доступа территория, которая сильнее всего пострадала в результате разрушения энергоблока атомной электростанции в Чернобыле в 1986 году. Авария привела к сильному загрязнению радионуклидами близлежащей территории. В зону входят несколько населенных пунктов, в том числе Припять.