Во время движения у самолета авиакомпании «Ижавиа» отказала гидросистема

Опубликована: Сегодня 12:46



фото: Avia2.ru фото: Avia2.ru

Самолет рейсом Симферополь — Бегишево благополучно приземлился в аэропорту, однако при выруливании к месту высадки пассажиров у авиасудна отказала гидросистема.Самолет был отбуксирован к месту высадки с помощью тягача. На борту в этот момент находились 115 человек, в том числе 8 человек экипажа. В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причины произошедшего устанавливаются.