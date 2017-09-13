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Во время движения у самолета авиакомпании «Ижавиа» отказала гидросистема
Опубликована: Сегодня 12:46 Накануне вечером, 12 сентября, у пассажирского самолета ЯК-42 авиакомпании «Ижавиа» во время выруливания отказала гидросистема. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан, инцидент произошел в 17:03 с приземлившимся в Нижнекамске бортом ИЖ 403.
Самолет рейсом Симферополь — Бегишево благополучно приземлился в аэропорту, однако при выруливании к месту высадки пассажиров у авиасудна отказала гидросистема.
Самолет был отбуксирован к месту высадки с помощью тягача. На борту в этот момент находились 115 человек, в том числе 8 человек экипажа. В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причины произошедшего устанавливаются.