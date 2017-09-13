Четверо пешеходов женского пола пострадали на дорогах Удмуртии во вторник

Опубликована: Сегодня 14:01



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Так, в 7.54 минуты на улице Михайлова 32-летний водитель автомобиля «Тойота» при выезде с прилегающей территории наехал на 18- летнюю девушку. На улице Союзной в 12.50 получила травмы 14-летняя девочка. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил водитель автомобиля «Hyundai» - мужчина 1981 года рождения.На проезжей части улицы Раскольникова в Сарапуле в 14.30 сбили двух женщин, 1974 и 1973 годов рождения. Одной из них понадобилась госпитализация. Виновником ДТП стал водитель «ВАЗ-2110», который, не справившись с управлением, выехал на тротуар.