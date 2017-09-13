Жители Удмуртии отметили «Всероссийский день трезвости» с алкоголем

Опубликована: Сегодня 14:55

фото: Bk55.ru
Сотрудники полиции во «Всероссийский день трезвости» проверили более 100 торговых точек и выяснили, что не все жители Удмуртии соблюдают закон. Одни - покупатели - очень хотят выпить, другие - продавцы - хотят на этом заработать. В итоге было выявлено 7 фактов реализации алкогольной продукции. В отношении нарушителей возбуждены административные производства.

В соответствии с требованиями закона Удмуртской Республики от 04.10.2011 № 44-РЗ «Об ограничении продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», 11 сентября 2017 года на территории Удмуртии установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков). Запрет распространяется на все торговые организации, занимающиеся розничной реализацией алкоголя. Исключение составляют лишь рестораны, бары и кафе, но купленный алкоголь нужно употребить здесь же.
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