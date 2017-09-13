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Почему букмекерские конторы онлайн ведут борьбу с вилочниками
Опубликована: Сегодня 15:44 Для букмекерской конторы нет хуже клиента, чем опытный вилочник. Такой игрок не приносит прибыли в долгосрочной перспективе, и, следовательно, является убыточным для букмекера.
Каждая солидная букмекерская контора онлайн борется с вилочниками, ограничивая лимиты, и даже полностью блокируя им аккаунты. Это не мешает беттерам регистрироваться под другими именами (что само по себе является нарушением правил) и вновь пытаться заработать на вилках.
Некоторые операторы более лояльны к тем, кого привлекают вилки в букмекерских конторах. Однако, как утверждают на сайте betting-ru.com, любая лояльность рано или поздно завершается. Если онлайн букмекерская контора видит, что на одном из клиентов она теряет деньги, то такого пользователя проще выдавить с беттингового сайта, чем ежемесячно платить ему фактически зарплату.
Игроков такое положение вещей не может не возмущать. Это не их вина, что букмекеры выставляют разные коэффициенты на одни и те же спортивные события, позволяя зарабатывать на разнице в кэфах. Однако правила составляют беттинговые компании, и пользователи на них соглашаются при регистрации, поэтому с юридической точки зрения спорить не о чем. В клиентском соглашении отдельный раздел посвящен арбитражным ситуациям (то есть вилкам в букмекерских конторах), игрокам запрещено в них принимать участие. В качестве наказания применяется ограничение лимитов для ставок.
Если обычный игрок может вкладывать в свои прогнозы практически любые деньги, то вилочник, которому порезали лимиты, может поставить лишь небольшие суммы. Это не даст ему возможности зарабатывать на арбитражных ситуациях. Да и сам по себе беттинг на минимальных ставках совершенно не интересен.
Солидные букмекерские конторы онлайн весьма эффективны в своей борьбе против вилочников. Не стоит думать, что игроки предоставлены сами себе. Все их ставки учитываются и анализируются. Кроме того, букмекеры обмениваются информацией о пользователях, вызывающих подозрение. Если клиент регулярно ставит на исходы матчей в разных конторах, об этом быстро становится известно.
Опытные вилочники стараются маскировать свои пари среди обычных ставок. До определенного момента такая стратегия может срабатывать, но нельзя сказать, что она гарантирует отсутствие проблем в будущем. Как только беттер начинает вызывать подозрение у оператора букмекерской конторы онлайн, все его предыдущие пари тщательно анализируются. И, как правило, вилочные ставки определяются.
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