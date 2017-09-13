За убийства житель Ижевска сядет пожизненно

Опубликована: Сегодня 16:52

фото: Catoday.org
Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Ижевска, приговоренного к пожизненному лишению свободы. Мужчину судили сразу по нескольким статьям - ч.3 ст.30, п.«и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), п.п.«а, к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

В августе 2016 года 40-летний ижевчанин из хулиганских побуждений нанес малознакомому мужчине удар ножом в шею. Потерпевший остался жив лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Позже, в ноябре, в квартире знакомого мужчина в ходе ссоры нанес хозяину несколько ударов ножом в грудную клетку, туловище, шею и голову, от чего последний скончался. В момент убийства в квартире находилась женщина, которую преступник увел в заброшенное здание в пос.Машиностроителей. С целью скрыть убийство своего знакомого, здесь он убил женщину, нанеся ей множество ударов ножом.


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