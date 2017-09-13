За убийства житель Ижевска сядет пожизненно

Опубликована: Сегодня 16:52



фото: Catoday.org фото: Catoday.org

В августе 2016 года 40-летний ижевчанин из хулиганских побуждений нанес малознакомому мужчине удар ножом в шею. Потерпевший остался жив лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.Позже, в ноябре, в квартире знакомого мужчина в ходе ссоры нанес хозяину несколько ударов ножом в грудную клетку, туловище, шею и голову, от чего последний скончался. В момент убийства в квартире находилась женщина, которую преступник увел в заброшенное здание в пос.Машиностроителей. С целью скрыть убийство своего знакомого, здесь он убил женщину, нанеся ей множество ударов ножом.