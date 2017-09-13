В ижевском зоопарке открыли новую экспозицию - Дом птиц

Опубликована: Сегодня 17:37

фото: Kartinkinaden.ru
Необычную для наших широт птицу – розового фламинго обнаружили на улице два года назад жители деревни Кияик Удмуртской Республики. Птица долгое время адаптировалось, а затем ее перевезли в вольер зоопарка по соседству с даурскими и японскими журавлями. С того самого момента у сотрудников зоопарка родилась мечта - построить новый дом для фламинго.

На днях в зоопарке презентовали новую экспозицию - Дом птиц, новоселами которой стали розовые и красные карибские фламинго, а также дружная компания пингвинов Гумбольдта. Здесь есть водоемы, места для гнездования, выгульные вольеры и теплые помещения для зимовок с возможностью обзора посетителями, и даже зеркала. Последние нужны, чтобы у птиц создавалось впечатление, что их довольно большая группа, ведь в природе они привыкли жить стаями.

Пингвины уже две недели радуют посетителей зоопарка, а вот пугливых фламинго представили публике лишь накануне. К тому же, если розовый фламинго уже знаком с Зоопарком Удмуртии, то 4 особи карибских фламинго - полноправные новоселы, прибывшие к нам из Московского зоопарка.



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