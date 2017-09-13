В ижевском зоопарке открыли новую экспозицию - Дом птиц

Опубликована: Сегодня 17:37



фото: Kartinkinaden.ru фото: Kartinkinaden.ru

На днях в зоопарке презентовали новую экспозицию - Дом птиц, новоселами которой стали розовые и красные карибские фламинго, а также дружная компания пингвинов Гумбольдта. Здесь есть водоемы, места для гнездования, выгульные вольеры и теплые помещения для зимовок с возможностью обзора посетителями, и даже зеркала. Последние нужны, чтобы у птиц создавалось впечатление, что их довольно большая группа, ведь в природе они привыкли жить стаями.Пингвины уже две недели радуют посетителей зоопарка, а вот пугливых фламинго представили публике лишь накануне. К тому же, если розовый фламинго уже знаком с Зоопарком Удмуртии, то 4 особи карибских фламинго - полноправные новоселы, прибывшие к нам из Московского зоопарка.