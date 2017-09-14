Любой школьник из Удмуртии может бесплатно поехать в Сочи Парк

Опубликована: 13 Сентября 2017 г. 18:28

фото: Kran-nagreva-vody.ru
В начале нового учебного года первый в России тематический парк при поддержке Министерства Образования и Науки Российской Федерации объявил о старте социальной акции «За пятерки – в Сочи Парк!». Каждый российский школьник, получивший на протяжении одного календарного месяца не менее 30 отличных оценок, сможет бесплатно получить билет в Сочи Парк. Для этого отличнику нужно предъявить в кассе парка соответствующую справку, заверенную подписью директора школы и печатью учреждения образования.

Акция будет действовать до конца учебного года, посетить парк по бесплатному билету отличники смогут в любой рабочий день парка с 1 сентября до 24 мая 2018 года включительно. Расписание работы парка и программу мероприятий можно уточнить на официальном сайте www.sochipark.ru. Цель социальной акции «За пятерки – в Сочи Парк!» – увеличение мотивации российских школьников к учебе и поощрение лучших учеников.

Сочи Парк последовательно реализует передовой формат передачи знаний edutaiment, объединяющий образование и развлечение. Обучаться, развлекаясь, в Сочи парке можно в ремесленных мастерских и на уникальных детских игровых площадках, концепция которых разработана педагогами и специалистами кафедры возрастной психологии МГППУ, а также в Сочи Парк Академии, созданной совместно с Мичуринским Государственным Агроуниверситетом.


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