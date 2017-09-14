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В Кении сняли на видео редчайших белых жирафов
Опубликована: Сегодня 08:30 На северо-востоке Кении рейнджерам удалось заснять двух редчайших белых жирафов. Как сообщает UPI, животные получили необычный окрас из-за генетической аномалии.
У гуляющих по территории заповедника жирафов наблюдается лейцизм, который отличается от альбинизма тем, что он приводит лишь к частичной потере пигментации кожи.
Впервые о существовании белых жирафов стало известно в январе 2016, тогда их увидели в Танзании, в национальном парке Тарангире. До настоящего времени таких животных видели только в Танзании и Кении.